Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Зенита» Кассьерра забил за сборную Колумбии

17 Июня 2023 • 00:28 Комментировать

Нападающий питерского «Зенита» Матео Кассьерра забил гол за национальную сборную Колумбии в своём дебютном матче. Это случилось в рамках товарищеской игры против сборной Ирака, на 76-й минуте матча. Игра прошла в городе Валенсия в Испании на арене «Месталья».

Гол зенитовца оказался единственным в контрольной встрече, она так и завершилась – 1:0.

Напомним, что на счету 26-летнего футболиста в минувшем сезоне всего шесть голов за «Зенит» в 34-х официальных матчах. Притом только два из них колумбиец оформил в рамках Премьер-лиги – остальные пришлись на Кубок и Суперкубок России.

Зырянов рассказал, почему Кассьерра стал мало забивать в «Зените»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Колумбии Сборная Ирака Матео Кассьерра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
00:28 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Кассьерра забил за сборную Колумбии
00:02 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Чалову имеет смысл уезжать, если зовут играть в ЛЧ»
16 Июня
23:24 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» сообщили, что не планируют выкупать Свинова у «Спартака»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал главных конкурентов «Зенита» в следующем сезоне
22:38 · Кубок России
Колыванов: «От нового формата Кубка России все бы отказались, если бы вернули еврокубки»
22:31 · Россия. Первая лига
В «Торпедо» рассказали, кто из игроков останется на следующий сезон
22:19 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» рассказал, почему клуб расстался с Талалаевым
21:50 · Россия. Премьер-лига
Аршавин покинет пост заместителя гендиректора «Зенита» 1 слухи
21:27 · Россия. Первая лига
Ярослав Савин: «В Первой лиге будет другое «Торпедо»
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» выкупила Пряхина у ЦСКА официально
21:02 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» нацелились на форварда «Факела» Максимова
21:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Саплинова поделился информацией о будущем игрока
20:50 · Россия. Премьер-лига
Семшов полагает, что «Ростов» может взять медали РПЛ в новом сезоне
20:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов считает, что Кузяева ждёт хорошее будущее в Турции
20:20 · Россия. Премьер-лига
Промес — о признании лучшим игроком «Спартака» в минувшем сезоне: «Спасибо всем моим поклонникам»
Все новости
Рекомендуем