Форвард «Зенита» Кассьерра забил за сборную Колумбии

Нападающий питерского «Зенита» Матео Кассьерра забил гол за национальную сборную Колумбии в своём дебютном матче. Это случилось в рамках товарищеской игры против сборной Ирака, на 76-й минуте матча. Игра прошла в городе Валенсия в Испании на арене «Месталья».

Гол зенитовца оказался единственным в контрольной встрече, она так и завершилась – 1:0.

Напомним, что на счету 26-летнего футболиста в минувшем сезоне всего шесть голов за «Зенит» в 34-х официальных матчах. Притом только два из них колумбиец оформил в рамках Премьер-лиги – остальные пришлись на Кубок и Суперкубок России.

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