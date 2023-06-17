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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Чалову имеет смысл уезжать, если зовут играть в ЛЧ»

17 Июня 2023 • 00:02 Комментировать

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин полагает, что нападающему «армейцев» Фёдору Чалову имеет смысл покидать свой клуб только в том случае, если его зовут играть в команду-участницу Лиги чемпионов.

«Турция? Но тут смотря куда. Если зовут играть в команду из Лиги чемпионов и есть серьезный интерес, тогда, конечно, надо рассмотреть вариант – будет полезно с точки зрения карьеры и личного развития», - рассуждает Алдонин для «Спорта День за Днём».

Напомним, в минувший четверг появились слухи о том, что 25-летним страйкером ЦСКА интересуются два турецких топ-клуба – «Галатасарай» и «Фенербахче».

В «Фенербахче» прокомментировали слухи об интересе к Чалову 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин Фёдор Чалов
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