В «Факеле» сообщили, что не планируют выкупать Свинова у «Спартака»

Кирилл Котов, занимающий пост спортивного директора воронежского «Факела», рассказал, что воронежцы не планируют заниматься выкупом арендованного у московского «Спартака» голкипера Ильи Свинова.

«О выкупе Свинова речи не идет. Он ушел в свой клуб, с которым у него контракт», - рассказал Котов «РБ Спорт», добавив, что сейчас «Факел» активно занимается поиском нового вратаря.

22-летний вратарь сыграл в минувшем сезоне за «Факел» в 27 официальных матчах, пропустив в них 36 мячей. В девяти матчах ему удалось сохранить ворота на замке.

«Факелу», помимо Беленова, интересен ещё один вратарь