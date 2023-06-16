Мостовой назвал главных конкурентов «Зенита» в следующем сезоне

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает главными конкурентами питерского «Зенита» в борьбе за чемпионство в следующем сезоне московские клубы. А именно ЦСКА и «Локомотив».

«Основные конкуренты «Зенита» в следующем сезоне — ЦСКА и «Локомотив». В концовке сезона-2022/23 именно они были лучше остальных. Надеюсь, навяжут борьбу «Зениту» за чемпионство», - делится Мостовой для «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА стал серебряным призёром РПЛ в сезоне минувшим и взял Кубок России. А «Локомотив» кардинально преобразился с приходом на пост главного тренера молодого Михаила Галактионова, став одной из лучших команд чемпионата страны по набранным очкам весной.

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