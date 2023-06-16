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Президент «Торпедо» рассказал, почему клуб расстался с Талалаевым

16 Июня 2023 • 22:19 Комментировать

Президент футбольного клуба «Торпедо» Ярослав Савин объяснил причины ухода главного тренера команды Андрея Талалаева.

Савин отметил профессионализм Талалаева и его глубокое понимание футбола. Однако проблемы возникли среди игроков, которые не смогли полностью принять его подход.

Президент признал, что в любой команде могут быть недовольные игроки, и в данном случае у Талалаева были те, кто не поддерживал его предложения. Окончание сотрудничества с тренером было неожиданным, но клуб выразил глубокое уважение к его работе.

«То, что мы хотели видеть, мы не увидели», – цитирует Савина «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Ярослав Савин
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