Президент «Торпедо» рассказал, почему клуб расстался с Талалаевым

Президент футбольного клуба «Торпедо» Ярослав Савин объяснил причины ухода главного тренера команды Андрея Талалаева.

Савин отметил профессионализм Талалаева и его глубокое понимание футбола. Однако проблемы возникли среди игроков, которые не смогли полностью принять его подход.

Президент признал, что в любой команде могут быть недовольные игроки, и в данном случае у Талалаева были те, кто не поддерживал его предложения. Окончание сотрудничества с тренером было неожиданным, но клуб выразил глубокое уважение к его работе.

«То, что мы хотели видеть, мы не увидели», – цитирует Савина «Матч ТВ».