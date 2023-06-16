Бывший форвард сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин с большой вероятностью уйдёт с руководящей должности родного клуба.

Как сообщает «РБ Спорт», Аршавин покинет пост заместителя гендиректора «Зенита» по спортивному развитию через две недели - с 1 июля.

Напомним, на эту должность экс-форвард был назначен в начале 2022 года. На посту он развивал молодёжный и детско-юношеский футбол, доводя воспитанников «Газпром-Академии» до основной команды клуба. До этого Аршавин трудился в структуре клуба на должности директора департамента по развитию молодежного футбола.