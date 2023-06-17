Реформы в российском футболе: по какому формату будет проводиться Вторая лига

Давно напрашиваемая реформа третьего по значимости дивизиона в российском футболе состоялась. Дивизион постоянно сокращался по количеству территориальных зон и достиг своего минимума – до четырёх географических зон. Две трети территории страны (а это районы Сибири и Дальнего Востока) остались представлены всего шестью участниками! И в итоге перестали быть одной зоной, а её представителей распределили по трём остальным. Летать ведь всё равно приходится через Москву. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о реформах во Второй лиге отечественного футбола.

Золото и серебро

Согласно рангам, все бывшие участники второго дивизиона разбились на высшее общество – группы «Золото» и «Серебро» дивизиона «А» и низшее – дивизион «Б».

В первую, золотую, вошли неудачники Первой лиги:

- «Велес» (Москва),

- «Уфа»,

- «Волга» (Ульяновск),

- «Краснодар-2» (Краснодар).

Туда же вошли занявшие вторые места и две лучшие из числа занявших третьи места в четырёх территориальных зонах Второй лиги по итогам сезона-2022/23:

- «Иртыш» (Омск), второе место в группе 4,

- «Динамо-Брянск», второе место в группе 3,

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- «Муром» (Муром), второе место в группе 2,

- «Чайка» (Песчанокопское), второе место в группе 1,

- «Ротор» (Волгоград), третье место в группе 1,

- «Спартак» (Кострома), третье место в группе 3.

«Серебряную» группу составили команды, финишировавшие на 3-5-х местах в своих зонах:

- «Форте» (Таганрог) и «Кубань Холдинг» (Краснодарский край), занявшие 4–5-е места в группе 1,

- «Амкар-Пермь», «Челябинск» и «Новосибирск», занявшие 3–5-е места в группе 4,

- «Родина-2» (Москва), «Текстильщик» (Иваново), «Чертаново» (Москва), занявшие 3–5-е места в группе 2,

- «Салют» (Белгород) и «Авангард» (Курск), занявшие 4 и 5-е место в группе 3.

С июля по ноябрь клубы сыграют в два круга. Затем в 2024 году пути переплетутся: из «Золотой» группы с 1 по 6-е место и с 1 по 4-е место «Серебро» по итогам составят одну, ведущую десятку, которая и определит две путевки в Первую лигу. Клуб, занявший третье место, сыграет стыковой матч для перехода в Первую лигу. Всё это определится в первых числах июня 2024 года.

Неудачники (а это те, кто займет 7–10-е место в золотой группе, плюс 5-6-е место в серебряной группе) и победители четырех региональных групп в дивизионе «Б» также сыграют в два круга в период с конца марта по июнь.

Дивизион «Б»

Все остальные клубы, которые не вошли в число лучших, по-прежнему будут разбиты на четыре территориальные зоны (в каждой приблизительно по 16–20 клубов). Клубы сыграют в два круга – дома и на выезде. Уже весной 2024 года состоится долгожданный для многих участников российский вариант проведения футбольного сезона, который традиционно начинается весной и заканчивается осенью, пусть и поздней. Участники смогут с начала года формировать бюджет в своих структурах. В отличие от футбольного сезона, который с 2011 года начинался в июле, на местах, в структурах, связанных с местными органами власти, сезон начинается с января. В определённой степени для более слабых в финансовом плане участников сократятся и организационные требования.

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Как было раньше

Изменения регламента, уход от традиционной двухкруговой системы, выделение буферных зон проходило и раньше. Так, на закате советских времен – в начале девяностых годов прошлого века – были выделены три «буферные» зоны: по 22 команды в каждой зоне, откуда сильнейшие выходили в Первую лигу. Такой регламент соревнований просуществовал вплоть, до 1998 года. Тогда участников распределили на шесть территориальных зон.

Константин Лицин