Сборная самых подорожавших игроков РПЛ

Завершение сезона приводит к необходимости проведения анализа. Различные символические сборные – один из способов выделить лучших игроков современности. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет символическую сборную чемпионата России из игроков, которые повысили свою стоимость больше остальных.

11 самых подорожавших

Одиннадцать самых подорожавших игроков по своим позициям выглядят следующим образом:

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар», Россия, 24 года) + 1 млн евро (общая стоимость 16 млн евро)

Защитники

Виллиан Роша (ЦСКА, Бразилия, 28 лет) + 3,5 млн евро (общая стоимость 7 млн евро)

Дуглас Сантос («Зенит», Бразилия, 29 лет) + 2 млн евро (общая стоимость 18 млн евро)

Роберт Ренан («Зенит», Бразилия, 19 лет) + 2 млн евро (общая стоимость 9 млн евро)

Родригао («Зенит», Бразилия, 27 лет) + 2 млн евро (общая стоимость 6 млн евро)

Полузащитники

Реклама

Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения, 23 года) + 3 млн евро (общая стоимость 12 млн евро)

Иван Обляков (ЦСКА, Россия, 24 года) + 2,5 млн евро (общая стоимость 10 млн евро)

Вендел («Зенит», Бразилия, 25 лет) + 2 млн евро (общая стоимость 24 млн евро)

Клаудиньо («Зенит», Бразилия, 26 лет) + 2 млн евро (общая стоимость 20 млн евро)

Нападающие

Малком («Зенит», Бразилия/Россия, 26 лет) + 3 млн евро (общая стоимость 30 млн евро)

Фёдор Чалов (ЦСКА, Россия, 25 лет) + 2 млн евро (общая стоимость 12 млн евро)

Вратарь

Матвей Сафонов провёл не самый лучший свой сезон, но сумел прибавить 1 млн евро к общей стоимости, которая стала составлять 16 млн евро. В 27 матчах основной голкипер «Краснодара» пропустил 43 мяча, сыграв в семи матчах на ноль. Его ближайший конкурент Илья Лантратов из «Локомотива» также прибавил в стоимости на 1 млн евро, но общая стоимость голкипера железнодорожников стала составлять 3 млн евро. Учитывая, что Лантратов провёл на ноль 7 матчей, пропустив 37 мячей в тех же 27 матчах, и только во втором круге нашёл свою команду, то именно он является главным претендентом на увеличение цены на будущий сезон.

Защитники

В обороне сложился интересный квартет из защитника ЦСКА Виллиана Роша, набравшего в цене 3,5 млн евро, и трёх его соотечественников из «Зенита». Отметим, что все игроки питерского клуба увеличили свою стоимость на 2 млн евро. При этом в будущем сезоне ждём рывка трансферной стоимости от Роберта Ренана, который получил вызов в национальную команду Бразилии для участия в товарищеских встречах с Гвинеей и Сенегалом. Похоже, что именно он, при успешном стечении обстоятельств может стать самым дорогим защитником «Зенита».

Полузащитники

В линии полузащиты также главенствуют игроки чемпиона страны, но бразильцы Вендел и Клаудиньо, прибавившие вдвоём на 4 млн евро и отметившиеся 26 набранными очками (11 у Вендела, 15 у Клаудиньо), уступают пальму первенства по абсолютной дельте стоимости Эдуарду Сперцяну. Атакующий полузащитник «Краснодара» провёл 87% матчей в основе «быков», отыграв 88% игрового времени и заработав своеобразный дабл: забил 10 голов при 12 голевых передачах. Неудивительно, что армянским игроком интересуется «Аякс». «Краснодару» необходимо только выгодно продать Сперцяна. Не менее уверенный сезон провёл Иван Обляков. Полузащитник ЦСКА в 28 матчах забил восемь голов и выполнил шесть голевых передач, что позволило Облякову прибавить в стоимости и выйти на свой максимум в размере 10 млн евро. Впереди у 24-летнего игрока новые вершины.

Нападающий

23 гола Малкома и 19 забитых мячей Фёдора Чалова позволили им увеличить свою стоимость на 3 и 2 млн евро соответственно. Каждый из форвардов выдал невероятный сезон. Малком провёл в основе 90% матчей, Чалов 97%. Вполне вероятно, что у форварда «Зенита» эта цифра, как и количество забитых мячей, могла быть больше, если бы не его неучастие в последних турах чемпионата России.

Реклама

Изменение стоимости привело к тому, что Малком стал самым дорогим игроком РПЛ, на втором месте Вендел, замыкает тройку Клаудиньо. Бразильское трио с русским акцентом, надеемся, продолжит увеличивать свою стоимость в новом сезоне чемпионата России.

Константин Лицин