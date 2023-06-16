Новичок РПЛ, калининградская «Балтика» выкупила у столичного ЦСКА права на 20-летнего полузащитника Сергея Пряхина. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Балтики».

Молодой полузащитник – выпускник клубной академии «красно-синих». В минувшем сезоне он сыграл за балтийцев в 28 матчах, в которых ему удалось забить четыре гола. Два из них, как отмечают в «Балтике», оказались победными.

Новый контракт игрока с «Балтикой» рассчитан на три года – до лета 2026 года.

«Наши искренние поздравления Сергею, мы рады, что ты стал полноправным Балтийцем!», - отметили в клубе.