В «Торпедо» нацелились на форварда «Факела» Максимова

Московское «Торпедо» намерено усилиться 27-летним форвардом «Факела» Максимом Максимовым, у которого, по данным Transfermarkt, через две недели закончится контракт с клубом.

По информации «Матч ТВ», клубы уже вступили в переговоры по игроку. Москвичи готов принять уже ранее выступавшего в составе «автозаводцев» форварда в свои ряды.

В минувшем сезоне Максимов оформил четыре гола за «Факел» в рамках Премьер-лиги, выйдя на поле 24 раза. В воронежском клубе нападающий играет уже на протяжении трёх лет – с 2020 года.

Напомним, что «Торпедо» продолжит выступать в следующем сезоне в Первой лиге, «Факелу» удалось сохранить прописку в элитном дивизионе.