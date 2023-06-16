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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Торпедо» нацелились на форварда «Факела» Максимова

16 Июня 2023 • 21:02 Комментировать

Московское «Торпедо» намерено усилиться 27-летним форвардом «Факела» Максимом Максимовым, у которого, по данным Transfermarkt, через две недели закончится контракт с клубом.

По информации «Матч ТВ», клубы уже вступили в переговоры по игроку. Москвичи готов принять уже ранее выступавшего в составе «автозаводцев» форварда в свои ряды.

В минувшем сезоне Максимов оформил четыре гола за «Факел» в рамках Премьер-лиги, выйдя на поле 24 раза. В воронежском клубе нападающий играет уже на протяжении трёх лет – с 2020 года.

Напомним, что «Торпедо» продолжит выступать в следующем сезоне в Первой лиге, «Факелу» удалось сохранить прописку в элитном дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Факел Максим Максимов трансферы футбола - лето 2023
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