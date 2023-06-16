Агент Саплинова поделился информацией о будущем игрока

Футбольный агент Андрей Талаев поделился информацией по поводу продления контракта полузащитника Александра Саплинова с «Ростовом».

Талаев прокомментировал слухи о том, что Саплинов тренируется с «Кубанью», ответив, что не ничего раньше не слышал об этом.

«Никаких переговоров пока нет. Игрок пойдет туда, где он сможет играть в футбол», – заявил Талаев в интервью изданию «РБ Спорт».

Контракт Александра Саплинова с «Ростовом» действует до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне он сыграл 5 матчей в аренде за казанский «Рубин», пропустив большую часть розыгрыша из-за травмы.