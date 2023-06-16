Семшов полагает, что «Ростов» может взять медали РПЛ в новом сезоне

Российский тренер Игорь Семшов оценил перспективы «Ростова» завоевать медали РПЛ в будущем сезоне.

«Карпин может привести команду к успеху. Но для этого нужно, чтобы летом в ней сохранился основной костяк. В таком случае, они обязательно будут бороться за первую пятёрку в следующем сезоне», - цитирует Семшова Metaratings.

В сезоне минувшем дончанам до медалей не хватило совсем чуть-чуть – команда Валерия Карпина остановилась на четвёртом месте в турнирной таблице, сильно сдав в решающих турах чемпионата России.