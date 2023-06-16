Агент Сафонов считает, что Кузяева ждёт хорошее будущее в Турции

Российский футбольный агент Алексей Сафонов оценил возможный переход полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в стамбульский «Бешикташ».

«Магомед Оздоев играет в Турции, и ничего. Неплохо себя показывает. Кузяев не ниже уровнем. Тем более говорил, что за границей хочет поиграть», - заявил Сафонов для портала «Спорт День за Днём».

Напомним, что в пятницу утром о предложении «Бешикташа» к Кузяеву написал в своих соцсетях турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу. Контракт россиянина с питерским «Зенитом» подойдёт к концу через две недели – 30 июня. Новое соглашение стороны так и не подписали.