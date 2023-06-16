Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что он мог занять должность спортивного директора «бело-голубых» после вылета команды в ФНЛ в 2016 году.

- Появилась информация о том, что в 2016 году вы могли стать спортивным директором «Динамо». Вы контактировали с руководством по этому поводу?

- Я? Не знаю такого. Я хорошо общался с руководством, но о моём назначении на пост спортивного директора мы не разговаривали.

- Вы претендовали на другую должность?

- Это я не могу комментировать. Да, я хорошо общался с руководством. О моей работе в клубе речи не шло.

- Получается, это дезинформация?

- Не знаю. Кто вам об этом сказал, того и надо спрашивать.

Напомним, с 2017 по 2021 год Булыкин был советником президента в московском «Локомотиве». В столичной команде он занимался вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба.