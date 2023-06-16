Промес — о признании лучшим игроком «Спартака» в минувшем сезоне: «Спасибо всем моим поклонникам»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отреагировал на новость о победе в голосовании за приз лучшего футболиста «красно-белых» в сезоне-2022/23.

«Спасибо всем моим поклонникам, увидимся в следующем сезоне», — написал Промес на своей страничке в социальной сети.

В завершившемся сезоне 31-летний нидерландец забил 25 мячей и записал в свой актив 10 ассистов в 37 встречах во всех турнирах.

Добавим, что Промес занял вторую строчку в гонке лучших снайперов чемпионата России, забив 20 голов. Нападающий не смог догнать вингера «Зенита» Малкома Филипе, который наколотил 23 мяча.