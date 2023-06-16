Колодин назвал причину неудач «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Денис Колодин поделился своей точкой зрения на неудачи столичного клуба. Напомним, что в сотый, юбилейный год с момента основания динамовцы завершили сезон лишь на девятом месте в турнирной таблице РПЛ и вылетели из Кубка России от команды Первой лиги – «Акрона».

«Просто второй год подряд на поле – молодые игроки. Другие команды в прошедшем сезоне серьезно на них настраивались и успели раскусить их сильные стороны. Поэтому им и было тяжело», - рассказал Колодин для Metaratings.

Напомним, что возглавлял «Динамо» на протяжении минувшего сезона сербский специалист Славиша Йоканович. За три тура до конца сезона РПЛ он был уволен. На данный момент к тому, чтобы возглавить «бело-голубых», максимально близок чешский тренер «Оренбурга» Марцел Личка.

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