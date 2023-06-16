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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ионов: «Краснодар» проделал большой путь, но не получился заключительный рывок»

16 Июня 2023 • 20:07 Комментировать

Покинувший «Краснодар» нападающий Алексей Ионов поделился комментарием об итогах прошедшего сезона.

«Команда проделала большой путь. Через Путь регионов дошла до Суперфинала Кубка России. Считаю, что это был хороший отрезок сезона. Но не получился заключительный рывок», — приводит слова Ионова «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 вингер принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал в свой актив четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист ведет переговоры с «Ростовом», за который он уже выступал ранее с 2017 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алексей Ионов
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