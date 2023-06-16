Широков полагает, что Личка поможет «Динамо»

Бывший российский полузащитник Роман Широков оценил вероятный приход в московское «Динамо» Марцела Лички.

«В этом году в РПЛ можно выделить несколько лучших тренеров. Один из них, помимо Сергея Семака и Владимира Федотова – Марцел Личка. Думаю, Личка поможет «Динамо». Но часто бывает, что ожидаешь одного, а получаешь другое», - цитирует Широкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что назначение чеха на пост главного тренера «бело-голубых» - одна из самых обсуждаемых тем текущей недели в российском футболе. В минувшем сезоне Личке удалось привести «Оренбург» к седьмому месту в турнирной таблице РПЛ, повторив историческое клубное достижение.

Шалимов высказался о возможном переходе Лички в «Динамо»