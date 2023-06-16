Промес — лучший игрок «Спартака» в минувшем сезоне

Нападающий «Спартака» Квинси Промес стал лучшим футболистом команды по итогам сезона-2022/23. Об этом сообщает официальный телеграм-канал московской команды.

«35 голевых действий, самый результативный сезон в карьере, рекорды «Спартака» и РПЛ. Поздравляем Братуху с заслуженной наградой!» — написала пресс-служба «красно-белых».

В минувшем сезоне 31-летний нидерландец забил 25 голов и стал автором десяти результативных передач в 37 играх с учетом всех турниров.

«Спартак» финишировал на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, оказавшись позади ЦСКА и «Зенита».