Даниил Денисов назвал Джикию самым неуступчивым игроком

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о самом неуступчивом игроке минувшего сезона РПЛ.

«Тяжело кого-то выделить. Пусть будет Джикия, когда его ничего не беспокоит, он может вытворять. Вспоминаю матч на кубок с «Локомотивом», у них на поле, он выиграл всю борьбу», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 29-летний Джикия принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

«Спартак» финишировал на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстав от ЦСКА на 4 очка и на 16 баллов от «Зенита».