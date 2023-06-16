Игрок «Пари НН» – о Юране: «Он нам как отец»

Форвард нижегородского «Пари НН» Момо Янсане поделился своими мыслями о главном тренере «горожан» Сергее Юране. Этот специалист, напомним, прошедшей весной возглавил команду и спас её от вылета в Первую лигу, обыграв «Родину» по сумме двух стыковых матчей (3:2).

«Многое поменялось, он создал семейную обстановку в команде и дал шанс всем игрокам проявить себя на поле. Он нам как отец, который усердно работает с нами, помогая во всём. А это очень важно», - цитирует Янсане «Матч ТВ».

Отметим, что до назначения в «Пари НН» Юран более полугода был без работы.

Юран отказался комментировать своё будущее в «Пари НН»