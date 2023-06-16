Шишкин: «Спартак» недобрал много очков

Экс-защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о результатах «красно-белых» в минувшем розыгрыше чемпионата России.

«Во многих играх, где надо было набирать очки, команда этого не делала. Но все закономерно, «Спартак» не показывал стабильную игру, с которой можно бороться за чемпионство», — приводит слова Шишкина Metaratings.

Под руководством Гильермо Абаскаля «красно-белые» завоевали бронзовые медали в турнирной таблице Российской премьер-лиги-2022/23. На второй строчке расположился ЦСКА, трофей достался «Зениту».

Добавим, в Кубке России «Спартак» добрался до полуфинала, в котором вылетел от «Акрона».