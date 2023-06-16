В «Оренбурге» предположили, когда Ярошик присоединится к команде

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора ФК «Оренбург», дал немного информации о будущем назначении на пост главного тренера клуба Иржи Ярошика. Он, по многочисленным новостям последних дней, заменит уходящего в «Динамо» соотечественника – Марцела Личку.

«Еще официально он не перешел к нам. Сборы 26 июня в Турции начинаются, скорее всего, туда приедет к команде», - поделился Андреев с «РИА Новости Спорт».

Ранее стали известны некоторые детали будущего контракта чешского тренера с южноуральским клубом.

А футбольный эксперт и ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что у Ярошика совершенно не будет проблем с адаптацией в российском клубе.