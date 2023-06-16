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В «Оренбурге» предположили, когда Ярошик присоединится к команде

16 Июня 2023 • 19:23 Комментировать

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора ФК «Оренбург», дал немного информации о будущем назначении на пост главного тренера клуба Иржи Ярошика. Он, по многочисленным новостям последних дней, заменит уходящего в «Динамо» соотечественника – Марцела Личку.

«Еще официально он не перешел к нам. Сборы 26 июня в Турции начинаются, скорее всего, туда приедет к команде», - поделился Андреев с «РИА Новости Спорт».

Ранее стали известны некоторые детали будущего контракта чешского тренера с южноуральским клубом. 

А футбольный эксперт и ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что у Ярошика совершенно не будет проблем с адаптацией в российском клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Дмитрий Андреев
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