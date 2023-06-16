​Габулов – о бронзе на Евро-2008: «Как будто ничего этого не было никогда»

В четверг состоялся ретро-матч между «Зенитом» и сборной России. Игра была посвящена успехам команд в 2008 году – клуб тогда выиграл Кубок УЕФА, а сборная стала бронзовым призёром Европы. Ретро-матч завершился вничью со счётом 1:1.

После игры комментарий по поводу успешного для сборной России Евро-2008 дал экс-вратарь команды Владимир Габулов. Он был в заявке национальной команды на том памятном турнире, но на поле не выходил.

«Пришло столько времени. Кажется, что уже ничего этого не было никогда. Спасибо организаторам турнира - вернули нас в прошлое. Было шикарно всё - стадион, болельщики, газон и антураж!» - сказал Габулов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».