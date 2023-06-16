​Стало известно, как «Ростов» закроет задолженность по зарплатам

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, дал комментарий по поводу ситуации с долгами по зарплате в футбольном клубе «Ростов».

По словам Голубева, в настоящий момент задолженность является небольшой – от одного до двух месяцев. Губернатор отметил, что вопрос можно будет решить за счёт трансферов футболистов.

«Финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счёт трансферов летом мы ликвидируем задолженность», - рассказал Голубев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Ростов» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России в сезоне 2022/2023.