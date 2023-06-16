Агент: Дуарте не уйдёт из такого великого клуба, как «Спартак»

Аугусто Параха, агент защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, ответил на вопрос о будущем парагвайского футболиста в столичном клубе.

«Останется ли Дуарте в «Спартаке»? Он пришел недавно. Вы думаете, Дуарте уйдет из такого большого клуба, как «Спартак»? Алексис очень счастлив и останется в этом великом клубе», — приводит слова Парахи «Спорт-Экспресс».

Напомним, 23-летний игрок пополнил состав «красно-белых» прошлой зимой. За это время Дуарте принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых получил две желтых карточки и одну красную. Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.