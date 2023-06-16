Молодой полузащитник «Зенита» усилил «Ростов»

19-летний полузащитник питерского «Зенита», воспитанник клубной академии Кирилл Столбов проведёт следующий сезон в аренде в «Ростове». Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Отмечается, что у дончан будет право выкупа молодого футболиста после завершения арендного соглашения в конце следующего сезона.

Минувший сезон молодой игрок провёл в красноярском «Енисее». Он вышел на поле в восьми матчах за команду, отметившись двумя голами в рамках Первой лиги.

Напомним, что «Ростов» под руководством Валерия Карпина едва не завоевал медали чемпионата России в минувшем сезоне, заняв четвёртое место по его итогу.