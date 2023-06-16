​Даниил Денисов рассказал о первой речи Абаскаля в «Спартаке»

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов вспомнил о первой речи Гильермо Абаскаля после назначения главным тренером.

Как известно, Абаскаль возглавил «Спартак» год назад. Под руководством испанца команда заняла третье место в чемпионате России.

«Я вспоминаю его первую речь, в ней он обратил внимание на жизненные аспекты. Например, было такое: «Каждое утро мы видим друг друга и должны здороваться за руку». Это как знак уважения, по моему мнению, ну и приветствие. Я тоже считаю это правильным. Бывает, что приходят и не здороваются по несколько дней. И да, здороваются все без исключения: игроки, тренерский штаб, персонал», - рассказал Денисов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

В скором времени «Спартак» начнёт подготовку к сезону 2023/2024. Базовым днём первого тура является 23 июля. Точное расписание будет опубликовано позднее.