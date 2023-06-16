Кордоба трижды в сезоне стал игроком месяца в «Краснодаре»

Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба вновь признан лучшим игроком месяца в составе «быков», на этот раз - июня. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Так, форварду удалось набрать в голосовании 45,44 процента голосов и опередить остальных товарищей по команде в лице Эдуарда Сперцяна (14,24 процента) и Георгия Арутюняна (11,89 процента). На счету игрока атаки в текущем июне два забитых гола, один из них – в Суперфинале Кубка России в ворота ЦСКА.

Любопытно, что Кордобу признали лучшим игроком месяца третий раз подряд в прошедшем сезоне.

Ранее игрок обороны ЦСКА Виллиан Роша назвал Кордобу лучшим нападающим всей Российской премьер-лиги.