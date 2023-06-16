Агенты полузащитника «Антальяспора» Фернандо заинтересованы в том, чтобы найти ему новый клуб. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», представители Фернандо хотят трудоустроить его в чемпионат Саудовской Аравии и уже ведут консультации.

При этом игрок и его представители не против рассмотреть варианты в России. Ранее в агентстве высказывались, что будут рады предложению от «Спартака».

Фернандо выступал за «Спартак» в 2016-2019 годах. 31-летний бразилец сейчас оценивается специалистами портала transfermarkt в 2,1 миллиона евро.