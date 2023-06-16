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Деменко: «Уход Мележикова может помешать нормальному комплектованию «Спартака» эксклюзив

16 Июня 2023 • 18:50 Комментировать

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних новостях из стана «Спартака».

- Как вы реагируете на информацию об изменениях в руководстве «Спартака»? Пишут, что Евгений Мележиков покинет команду.

- В любом случае разговоры в клубе ведутся. Может быть, что-то не понравилось. Может, Абаскаль в какой-то момент высказал свое мнение. Но если взять сезон, «Спартак» занял третье место, но с другой стороны, он фактически провален.

- Все ругали Леонида Федуна, что в «Спартаке» нет стабильности, и постоянно меняются то тренеры, то гендиректоры, то спортдиректоры. Федун ушел, а ситуация продолжается. Это мешает клубу функционировать?

- Очень сложно понять, почему так происходит. Многие эксперты отмечают, что «Спартак» тратил немалые деньги на приобретения. Какая-то отдача должна быть. В 2018 году «Спартак» стал чемпионом, затем был выигрыш кубка России. Это мне напоминает ситуацию в «Локомотиве», которая была несколько лет назад. Все жаловались на Смородскую, говорили, что она ничего не понимает в футболе. Но при ней команда стала чемпионом и выиграла Кубок России, Суперкубок. Такие моменты будут всегда. Пока не придут люди, которые будут соответствовать необходимым требованиям. Чтобы потом не возникало проблем.

- Уход Мележикова может помешать нормальному комплектованию команды?

- Может, конечно. Уже должна быть четкая позиция тренера по футболистам и руководства, которое одобряет эти пожелания. Должно быть четкое понимание. Есть запросы тренера, и есть совет, который их рассматривает. Очень важно, чтобы в клубе действовали сообща.

- Сам факт перестановок удивляет?

- Может, он перешел кому-то дорогу. А так, все решения принимал главный тренер и руководство.

- На днях поступила еще одна новость из стана «Спартака». Защитник Томаш Тавареш порвал крестообразную связку колена в молодежной сборной Португалии. Это серьезная проблема для клуба?

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- Я сталкивался с ребятами, которые через это проходили. Для игрока и клуба это потеря. «Спартак» должен будет платить деньги футболисту, и как он вообще восстановится - непонятно.

- Как оцените прошедший сезон для Тавареша?

- Он неплохой футболист, но я не могу сказать, что он незаменимый. Это не Джикия, который стал бы серьезной потерей. Но Таварешу тренер доверял, он играл постоянно в составе.

- Пишут, что на замену Таварешу могут взять Макарчука из «Сочи». Как вам такой вариант?

- Тренеру всегда виднее. Одно дело покупать футболиста, выступающего в «Сочи», и другое - игрока, который выступает в сборной. Это разные вещи.

- Макарчук вряд ли усилит «Спартак»?

- Он поиграл в «Сочи», мы все это видели. Но решение за Абаскалем. Я сразу вспоминаю Жиго. Сколько про него говорили, что это не то. Был сезон, когда у него получалось не очень хорошо. Но за счет опыта и старания он превратился в лидера. Тут и от тренера многое зависит, ведь когда он берет игрока, то рассчитывает на него.

- Сколько футболистов нужно «Спартаку» для усиления?

- При хорошем раскладе в каждую линию нужно кого-то брать. Центральная зона нуждается в усилении. Позиция центрального защитника тоже. Необходим крайний защитник. В полузащите вроде бы все хорошо. Но разве любой тренер не захочет иметь двух равноценных футболистов в этой линии? И хотелось бы хотя бы одного нападающего. Получается: два в защиту, два в полузащиту и один в нападение.

- А чем вас смущают форварды «Спартака»?

- Есть Соболев, Николсон, Промес. Вроде есть атакующее звено. Но когда сезон идет, всегда есть место ротации. Можно взять человека, атакующего ниже. Тренер от этого не откажется, если будут предлагать. Но тут и финансовый вопрос важен. Семак вообще говорит, что выгоднее брать легионеров, а не российских защитников, которые стоят дороже. Может, он и прав, потому что агенты просят большие деньги. Если русский парень, не чемпион, без регалий, хочет иметь контракт в пять млн евро, плюс его еще надо купить за десять млн евро, то задумаешься. Вот «Зенит» интересовался Сафоновым, а его меньше чем за 15 млн евро Галицкий не отдаст. Можно найти вратаря и за 5 млн евро, который в сборной играет.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Евгений Мележиков
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