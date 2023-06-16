Даниил Денисов: Теории Абаскаля быстрые, он доступно преподносит информацию

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о наставнике команды Гильермо Абаскале.

«Абаскаль очень ответственный. Каждому аспекту он уделяет особое внимание, даже самому маленькому. Детали решают, тем более в матчах равных соперников», — цитирует Денисова «Матч ТВ».

По словам игрока, после долгих теорий в голове всегда каша, а Абаскаль все проводит быстро и ясно, он дает главную информацию, остальное отрабатывается на тренировках.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством «красно-белые» финишировали на третьем месте в чемпионате России-2022/23.