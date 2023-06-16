Крицюк подешевел до минимальной стоимости за восемь лет

Российский голкипер клуба португальской Примейры «Жил Висенте» Станислав Крицюк подешевел до 1,2 млн евро. Обновлёнными данными делится портал Transfermarkt.

Таким образом, 32-летний вратарь практически дошёл до своей минимальной стоимости по оценке портала за последние восемь лет – она в сентябре 2015 года составляла 1 млн евро.

В минувшем сезоне Крицюк записал себе в актив 15 официальных матчах за «Жил Висенте» в официальных португальских турнирах, пропустив в них 21 гол. В четырёх матчах россиянин отстоял на ноль.

Отметим, что сезон в чемпионате Португалии «Жил Висенте» завершил на 13-м месте в турнирной таблице.