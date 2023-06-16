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Петржела посоветовал Кузяеву бежать из «Зенита»

16 Июня 2023 • 18:20 Комментировать

Бывший рулевой «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе полузащитника «сине-бело-голубых» Далера Кузяева в «Бешикташ».

«Это хорошо. Почему нет? Посоветовал бы я ему бежать из «Зенита» в Турцию? Да. Зависит от того, отпустит ли его «Зенит». Это еще зависит от денег, от суммы трансфера», — цитирует Петржелу «ВсеПроСпорт».

По мнению эксперта, Турция является футбольной страной, поэтому российским игрокам нужно туда ехать.

30-летний Кузяев в сезоне-2022/23 сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач. В конце июня у хавбека истекает контракт с «Зенитом», который, скорее всего, не будет продлен.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Властимил Петржела Далер Кузяев
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