Рианчо сообщил, что испанские клубы следят за Абаскалем

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился комментарием о наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Следующий сезон станет важным испытанием для него. Уверен, Гильермо справится с этим давлением. Абаскалем уже интересуются многие испанские клубы, у него светлое будущее в европейском футболе», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний испанец стал главным тренером московского «Спартака» прошлым летом. По итогам сезона «красно-белые» заняли третью строчку в чемпионате России, завоевав бронзу. Трудовой договор Абаскаля со столичным клубом рассчитан до 2025 года.