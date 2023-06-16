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Источник: Защитник «Химок» Антич перебрался в сербский топ-клуб

16 Июня 2023 • 18:00 Комментировать

29-летний игрок обороны подмосковных «Химок» Никола Антич вернулся в свой родной клуб – белградский «Партизан». О сделке сообщается на авторитетном портале Transfermarkt.

По информации источника, сумма компенсации подмосковному клубу за футболиста составила 150 тыс. евро. Оценочная стоимость игрока по версии портала - 900 тыс. евро. Официальные соцсети «Химок» о сделке пока не сообщают.

Напомним, уроженец Белграда перебрался спасать «Химки» от вылета минувшей зимой из солигорского «Шахтёра». Однако, как мы знаем, спастись у подмосковного клуба не вышло – химчане покинули РПЛ, заняв по итогу сезона 15 место.

Что касается самого Антича, то серб успел сыграть за «Химки» в 11 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Защитник «Химок» Антич назвал трёх лучших сербов в истории РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Партизан трансферы футбола - лето 2023 Никола Антич
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