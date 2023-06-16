Агент сообщил о вероятном возвращении Бистровича в ЦСКА

Агент Вукмил Вукмирица, который работает с полузащитником Кристияном Бистровичем, дал комментарий по поводу будущего 25-летнего футболиста.

Напомним, что по ходу сезона 2022/2023 Бистрович дважды уходил из ЦСКА в аренду. Прошлым летом хорват перебрался в «Лечче», а зимой – в нидерландскую «Фортуну» (Ситтард).

«Пока окончательного решения относительно будущего Кристияна нет. Но, вероятнее всего, он вернётся в ЦСКА», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что сезон Премьер-лиги ЦСКА завершил на второй позиции. Кроме того, «армейцы» выиграли Кубок России.