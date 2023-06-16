​Губернатор Калининградской области высказался о цели «Балтики» в РПЛ

«Балтика» заняла второе место в Первой лиге и получила путёвку в Премьер-лигу. В элите российского футбола калининградцы выступят впервые с далёкого 1998 года. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, высказался о целях «Балтики» на следующий сезон.

«Все хотят повторить путь «Оренбурга». Есть три команды, которые вышли в РПЛ по итогам позапрошлого сезона, - «Оренбург», «Факел» и «Торпедо». Совсем не хочется повторять путь «Торпедо» и не очень хочется повторять путь «Факела», потому что это путь постоянных нервов. Всем хочется повторять путь «Оренбурга», - сказал Алиханов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Алиханов отметил, что «Балтика» ориентируется на «Оренбург» в их подходе к трансферам в плане стратегии тренеров.

Добавим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.