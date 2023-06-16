Агент рассказал, останется ли Чистяков в «Зените»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился комментарием о будущем своего клиента в санкт-петербургском клубе.

«Вариант, что Чистяков уйдет из «Зенита» — не рассматривается. Дима, как и любой футболист, хочет играть — желательно в «Зените». Пока у него это получается», — цитирует Талаева издание «Спорт-Экспресс».

В минувшей кампании 29-летний Чистяков появился на поле в 23 матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки. Трудовое соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2024/25. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.