​Павел и Мария Погребняк разошлись

Мария Погребняк, супруга известного в прошлом российского футболиста Павла Погребняка, дала понять, что слухи о её разводе правдивы.

«Не хотелось бы это комментировать, ну, если говорят, значит, не просто так говорят... Могу сказать, что мы остались в хороших отношениях, и, самое главное – родителями для наших детей», - сказала Мария в ходе интервью для MK.RU.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что Павел Погребняк не был верен своей супруге.

Павел Погребняк завершил футбольную карьеру два года назад. Последним его клубом стал «Урал». Отметим, что Погребняк провёл 33 матча за сборную России, в которых забил восемь голов.