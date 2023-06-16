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Агент Чистякова: Из «Локомотива» со мной никто не общался

16 Июня 2023 • 17:18 Комментировать

Андрей Талаев, представитель защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался об интересе к его клиенту со стороны московского «Локомотива».

«Мне ничего не известно об интересе «Локомотива». Со мной никто не общался. Если у клуба есть интерес, он обращается в «Зенит». И только потом обсуждать с игроком», — приводит слова Талаева «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки. Трудовое соглашение Чистякова с «Зенитом» рассчитано до середины 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость 29-летнего игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Чистяков Андрей Талаев трансферы футбола - лето 2023
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