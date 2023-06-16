Мещеряков — о Дзюбе: «Именно у таких дядек и учится молодёжь»

Бывший функционер «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением об игре форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.
«Дзюба пришелся ко двору в «Локомотиве». Я всегда говорил, что в каждой линии нужен дядька, потому что именно у таких дядек и учится молодежь», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».
По мнению специалиста, если Дзюба не снизит требования к себе, то сможет провести на высоком уровне еще пару сезонов.
34-летний Дзюба пришел в «Локомотив» минувшей зимой. Во второй части сезона он забил за «красно-зеленых» восемь мячей и отдал пять результативных передач в 13 матчах.
Мужеложеству и онанизму?)
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