Мещеряков — о Дзюбе: «Именно у таких дядек и учится молодёжь»

Бывший функционер «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением об игре форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

«Дзюба пришелся ко двору в «Локомотиве». Я всегда говорил, что в каждой линии нужен дядька, потому что именно у таких дядек и учится молодежь», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

По мнению специалиста, если Дзюба не снизит требования к себе, то сможет провести на высоком уровне еще пару сезонов.

34-летний Дзюба пришел в «Локомотив» минувшей зимой. Во второй части сезона он забил за «красно-зеленых» восемь мячей и отдал пять результативных передач в 13 матчах.