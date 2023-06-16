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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евгений Чернов отреагировал на информацию о переходе в «Ростов»

16 Июня 2023 • 17:02 Комментировать

Защитник Евгений Чернов высказался о своём будущем. Ранее сообщалось, что футболист расторгнет трудовой договор с «Краснодаром» и перейдет на постоянной основе в «Ростов», за который играл в минувшем сезоне на правах аренды.

«Я пока что ничего не комментирую. У меня пока нет такой информации», — приводит слова Чернова Metaratings.

В минувшей кампании 30-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одного ассиста. Трансферная стоимость Чернова оценивается в один миллион евро.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «Ростов» оказался четвертым в РПЛ, а «Краснодар» расположился на две позиции ниже дончан.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Евгений Чернов трансферы футбола - лето 2023
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