Евгений Чернов отреагировал на информацию о переходе в «Ростов»

Защитник Евгений Чернов высказался о своём будущем. Ранее сообщалось, что футболист расторгнет трудовой договор с «Краснодаром» и перейдет на постоянной основе в «Ростов», за который играл в минувшем сезоне на правах аренды.

«Я пока что ничего не комментирую. У меня пока нет такой информации», — приводит слова Чернова Metaratings.

В минувшей кампании 30-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одного ассиста. Трансферная стоимость Чернова оценивается в один миллион евро.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «Ростов» оказался четвертым в РПЛ, а «Краснодар» расположился на две позиции ниже дончан.