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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лангович подписал новый контракт с «Ростовом» официально

16 Июня 2023 • 16:55 Комментировать (1)

Защитник Андрей Лангович подписал новый контракт с «Ростовом». Трудовое соглашение рассчитано до 2028 года, о чём рассказывает пресс-служба клуба.

В конце мая Ланговичу исполнилось 20 лет. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин на днях включил этого футболиста в список открытий футбольного сезона в России.

Всего за «Ростов» Андрей Лангович провёл 49 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

«Ростов» завершил чемпионат России сезона 2022/2023 на четвёртой позиции. Выше финишировали «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Андрей Лангович
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Комментарии (1)
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andi
16 Июня 2023 в 17:39
Правильно!
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