Назван новый клуб Евгения Чернова

Российский защитник Евгений Чернов перейдёт из «Краснодара» в «Ростов» на постоянной основе. Напомним, сезон-2022/23 футболист провел в донском клубе на правах аренды.

По сведениям Metaratings, 30-летний игрок расторгнет трудовой договор с «быками» по обоюдному согласию и на правах свободного агента пополнит состав «Ростова».

В прошедшем сезоне Чернов забил два мяча и отдал один голевой пас в 30 матчах во всех турнирах. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в один миллион евро.

В чемпионате России-2022/23 «Ростов» занял четвертую строчку. «Краснодар» финишировал шестым.