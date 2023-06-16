​Лунёв проиграл дело и не получит денег от «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв вместе со своим агентом пытался добиться выплат со стороны питерского клуба. Сторона футболиста претендовала на премиальные и отпускные с процентами. Тем не менее, Российский футбольный союз отклонил все запросы Лунёва, о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Более того, Лунёв теперь должен РФС сумму от 15 до 50 тысяч рублей за потраченное на разбирательство время. Футболист должен выплатить деньги в течение месяца.

Напомним, что на протяжении двух последних сезонов Андрей Лунёв играл за «Байер». Россиянин был вторым вратарём и провёл только три матча. Недавно клуб из Леверкузена объявил об уходе Лунёва.