Сулейманов рассказал о вероятном уходе из «Краснодара»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов дал комментарий по поводу своего будущего. Как известно, сезон 2022/2023 футболист провёл в клубе «Хапоэль» из Беэр-Шевы на правах аренды.

По словам Сулейманова, он ещё не знает, где будет выступать в следующем сезоне. Комментируя информацию о «Рубине», 23-летний футболист сказал, что не получал предложения, хотя слышал об интересе.

Ответил Сулейманов и на вопрос о ситуации с «Краснодаром».

«Осталось два года контракта. Созванивался с генеральным директором, обсудили ситуацию. Ничего конкретного сказать не могу, но думаю, что вряд ли останусь в краснодарском клубе», - сказал Сулейманов, чьи слова приводятся на станицах сайта «Матч ТВ».