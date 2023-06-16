​Шишкин оценил перспективы «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин оценил перспективы команды в следующем сезоне.

«Возможно, будут какие-то точечные усиления, но в целом работа Галактионова видна. Сейчас они достаточно времени проведут на сборах. Жду, что в следующем сезоне «железнодорожники» будут находиться там, где должны», - сказал Шишкин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Шишкин отметил, что если «Локомотив» на протяжении всего сезона будет играть так, как во второй части завершившегося чемпионате, то у них будет шанс побороться за титул чемпиона.

Напомним, что «Локомотив» завершил сезон Премьер-лиги на восьмой позиции. Команда провалила первую часть чемпионата.