​Канчельскис – о компенсации за уход Лички: «Грабёж «Оренбурга»

В ближайшее время «Динамо» должно объявить о назначении на должность главного тренера Марцела Лички. Чешский специалист хорошо показывал себя у руля «Оренбурга» - в последнем чемпионате России команда заняла седьмое место.

В прессе сообщалось о том, что за переход Лички «Оренбург» получит от «Динамо» один миллион евро. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис.

«Личка отработал очень хороший сезон, поэтому за ним и устроили охоту из Москвы. Но отдавать за него один миллион евро - грабёж «Оренбурга». За такого специалиста должны выкладывать пять миллионов. Тогда эта сумма хоть как-то компенсирует уход», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в мае должность главного тренера «Динамо» покинул Славиша Йоканович.