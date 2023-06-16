Черников — о результатах «Краснодара»: «Можем ещё лучше»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился комментарием о результатах команды в минувшем сезоне.

«Сезон получился очень тяжелым. Начало чемпионата провалили, по весне начали исправлять положение. Вторую часть сезона мы провели хорошо, понимаем, что можем еще лучше», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Футболист признался, что было обидно проделать такой путь в Кубке России и уступить ЦСКА в решающей игре, ведь «Краснодар» был близок к первому трофею в истории.

Напомним, в чемпионате России-2022/23 «Краснодар» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице.